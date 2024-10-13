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Для создания Российской орбитальной станции потребуется 34 пуска ракет-носителей до 2033 г.

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Для формирования Российской орбитальной станции (РОС) предусмотрено 15 пусков ракет-носителей "Ангара" и 19 пусков ракет-носителей "Союз", сообщил генеральный конструктор РОС Владимир Кожевников.

До 2033 года включительно планируется осуществить 15 запусков ракет-носителей "Ангара-А5М" и 19 запусков ракет "Союз-2.1б", следует из презентации Кожевникова, представленной на лекции Всероссийского фестиваля "Наука 0+".

"Первый пуск запланирован на 2027 год. В 2028 году выведение еще двух модулей - узлового и шлюзового одним пуском. И три пуска корабля ПТК (перспективный транспортный корабль - ИФ). Первый пуск беспилотный. И дальнейшее развертывание примерно до 2033 года", - сказал генконструктор.

В презентации также сообщается, что в период с 2028 по 2030 годы транспортный грузовой корабль "Прогресс РОС" планируют запускать с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1б". С 2031 года запуски будут осуществляться с космодрома Восточный".

Россия планирует создать новую национальную станцию, которая придет на смену Международной космической станции.

Развертывание РОС планируется начать с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Также, на первом этапе до 2030 года в космос отправятся узловой и шлюзовой модули, затем будет запущен базовый модуль, который возьмет на себя функции управления станции. Второй этап предусматривает стыковку еще двух целевых модулей в период с 2031 по 2033 годы.

В РоссииДля строительства Российской орбитальной станции уже заключены контракты на 97 млрд рублейЧитать подробнее

2 июля "Роскосмос" сообщил о подписании контрактов на создание РОС, также глава госкорпорации Юрий Борисов утвердил генеральный график ее строительства.

В госкорпорации сообщали, что общий запланированный объем финансирования проекта составит 608,9 млрд рублей.

13 мая первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что финансирование создания РОС начнется в 2024 году. Осенью 2023 года глава "Роскосмоса" сообщал, что первые три года работы (2024-2026 годы) потребуют порядка 150 млрд рублей.

Генконструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев говорил, что станция сможет существовать на орбите более 50 лет.

Российская орбитальная станция Ангара Союз Владимир Кожевников
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