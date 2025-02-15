Новый глава "Роскосмоса" ознакомился с перспективами развития космодрома Восточный

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, недавно назначенный на эту должность, в субботу посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства и перспективами развития, сообщает пресс-служба государственной корпорации.

"Посещение Восточного - его первая рабочая поездка в качестве главы госкорпорации", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Баканов осмотрел технический и стартовый комплексы для подготовки и пусков ракет-носителей среднего класса "Союз-2". Начиная с апреля 2016 года с Восточного стартовало 18 таких ракет.

"Кроме того, глава "Роскосмоса" ознакомился с техническим и стартовым комплексами для подготовки и пусков ракет-носителей тяжелого класса "Ангара", - сказано в сообщении.

Первый старт ракеты "Ангара-А5" с Восточного состоялся в апреле 2024 года. Ракеты-носители семейств "Союз-2" и "Ангара" - экологически чистые, так как не используют токсичные компоненты топлива. В ближайшей перспективе ракета тяжелого класса "Ангара" полностью заменит ракету аналогичного класса "Протон-М" с токсичными компонентами топлива, сказано в сообщении.

Также Баканов ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в микрорайоне "Звёздный" города Циолковский. Здесь будут возведены дома для 7 тыс. человек. Глава "Роскосмоса" поставил задачу в ближайшее время приступить к поиску нового подрядчика и определить первоочередные шаги по ускорению строительства жилья, сообщает пресс-служба.

"Глава госкорпорации провел совещание по вопросам строительства объектов космодрома Восточный. Среди них - возведение трассового измерительного пункта на острове Сахалин, который расширит возможности по обеспечению пусков существующих и перспективных ракет-носителей с Восточного и сделает более надежным управление космическими аппаратами", - сказано в сообщении.

6 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Юрия Борисова от должности генерального директора "Роскосмоса", другим указом он назначил на этот пост Дмитрия Баканова.