Путин оценил портфель заказов российской военной продукции в десятки миллиардов долларов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Портфель заказов на российскую военную технику составляет десятки миллиардов долларов, нужно и дальше активно наращивать объемы экспортных поставок, заявил на заседании комиссии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами президент Владимир Путин.

"Развитие военно-технического сотрудничества мы также должны рассматривать как важный инструмент технологического обновления армии и флота России. При этом, конечно же, нужно укреплять позиции на глобальных рынках", - сказал он.

Он отметил, что "портфель заказов на российскую военную продукцию сейчас серьезный - это десятки миллиардов долларов, и нужно активно наращивать объемы экспортных поставок".