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В Думу внесен законопроект об увеличении пособия беременным студенткам вузов и колледжей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 924992-8 об увеличении до прожиточного минимума пособия беременным, которые проходят обучение в вузах и учреждениях профобразования.

"Проект ФЗ... разработан с целью увеличения размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (обучающиеся женщины)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас пособие по беременности и родам этой категории женщин составляет около 2-5 тысяч рублей в месяц, всего же они получают от 9333 рублей до 23333 рублей.

Предлагается увеличить данное пособия до размера прожиточного минимума (19329 рублей в месяц).

"Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90202 рубля (19329/30 дней* 140 дней отпуска по беременности и родам), что потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета. Принимая во внимание социальную направленность проектируемых изменений, вступление в силу Федерального закона планируется с 1 сентября 2025 года, с начала учебного года", - говорится в документе .

Госдума Правительство
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