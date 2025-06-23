Минцифры предлагает не брать плату с бизнеса за запросы в СМЭВ, сделанные по требованию закона

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает освободить от платы за использование инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) коммерческие компании, которые обязаны обращаться к ней в соответствии с требованиями законов, а не в своих бизнес-целях, сообщил глава министерства Максут Шадаев журналистам.

В декабре 2024 года был принят закон, предусматривающий возможность взимания платы с организаций за использование ИЭП. В мае 2025 года Минцифры РФ подготовило проект постановления, устанавливающего размер этой платы - 4,94 рубля за один запрос.

"Минцифры предлагает освободить от платы за СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия, часть ИЭП - ИФ.) бизнес, если он обязан делать эти запросы по закону. Если бизнес делает запросы в СМЭВ на основании законов, то такие запросы будут освобождены от взимания платы", - сказал Шадаев.

Он отметил, что, к примеру, некоторые коммерческие структуры обращаются к ИЭП для получения информации о штрафах своих пользователей, чтобы дать им возможность оплатить их в своих приложениях, тем самым предоставляя клиентам дополнительные опции.

"А операторы, например, обязаны (по закону - ИФ) проверять всех абонентов по ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации, часть ИЭП - ИФ). И они говорят: освободите нас (от платы за запросы в ИЭП - ИФ.). Если у операторов, например, норма какая-то жесткая, что они обязаны через ЕСИА проверять данные об абонентах, то такие запросы будут освобождены", - пояснил Шадаев.

Ранее в Минцифры объясняли планы по введению платы тем, что коммерческие организации, стремясь к повышению качества оказания своих услуг, активно запрашивают данные посредством ИЭП, и количество запросов от них постоянно растет.

"Компании обращаются к ИЭП для оказания услуг гражданам и юрлицам. Например, банки запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы они могли оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление продуктов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей", - уточняли в Минцифры.

В министерстве отмечали, что средства, получаемые в результате введения платы, пойдут на расширение возможностей ИЭП, повышение скорости предоставления данных и безопасности.