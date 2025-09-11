В России создадут оргкомитет по празднованию 300-летия со дня рождения Суворова

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова и утвердить его состав.

"Организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия со дня рождения А.В. Суворова возложить на Минобороны России", - говорится в распоряжении на на официальном портале правовой информации.

Возглавил комитет министр обороны Андрей Белоусов.

17 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения Суворова.