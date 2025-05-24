Пожар на складе пластика в промзоне Пятигорска ликвидирован

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Спасатели потушили возгорание на складе вторичной переработки в промышленной зоне Пятигорска (Ставропольский край), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как отмечается, пожар ликвидирован в 9:40 в субботу.

Пожар на складе вторичной переработки произошел днем 23 мая. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю, горел ангар с пластиком. В 22:55 пятницы была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара были задействованы 50 человек и 13 единиц техники.