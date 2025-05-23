В промзоне Пятигорска загорелся склад пластика

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В промзоне Пятигорска тушат крупный пожар на складе, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"В 15:00 (...) поступила информация о возгорании на складе вторичной переработки в промзоне. Площадь возгорания 1000 кв. метров", - написал он в Telegram.

По его словам, бригады пожарных работают на месте.

В управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что горит ангар с пластиком, подразделения работают по рангу пожара №2. Угрозы распространения огня нет.

Пожар тушат 50 человек и 13 единиц техники.