Открытое горение ликвидировано на складе пластика промзоны Пятигорска

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спасатели потушили открытое пламя на складе вторичной переработки в промышленной зоне Пятигорска (Ставропольский край), сообщил глава города Дмитрий Ворошилов

"В 22:55 - ликвидация открытого горения", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что продолжается проливка с целью недопущения возможного повторного возгорания.

Пожар на складе вторичной переработки произошел днем пятницы, 23 мая. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю, горел ангар с пластиком. В тушении пожара задействованы 50 человек и 13 единиц техники.