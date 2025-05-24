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Глава МАГАТЭ отметил, что риск серьезных инцидентов на ЗАЭС сохраняется

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ситуация в районе Запорожской АЭС остается сложной, существует риск серьезных инцидентов, заявил в субботу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сейчас мы слышим разговоры о возможности перемирия. Однако ЗАЭС остается опасным местом, зоной, в районе которой ведутся активные боевые действия (...). И там есть риск серьезных инцидентов", - сказал он в интервью газете Corriere della sera.

По словам Гросси, присутствие на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ "играет важную роль в том, что касается безопасности. Также это - символ: ведь мы не только проверяем обстановку, но и выполняем посреднические функции".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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