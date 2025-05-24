Глава МАГАТЭ отметил, что риск серьезных инцидентов на ЗАЭС сохраняется

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Ситуация в районе Запорожской АЭС остается сложной, существует риск серьезных инцидентов, заявил в субботу глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Сейчас мы слышим разговоры о возможности перемирия. Однако ЗАЭС остается опасным местом, зоной, в районе которой ведутся активные боевые действия (...). И там есть риск серьезных инцидентов", - сказал он в интервью газете Corriere della sera.

По словам Гросси, присутствие на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ "играет важную роль в том, что касается безопасности. Также это - символ: ведь мы не только проверяем обстановку, но и выполняем посреднические функции".