Глава Энергодара сообщил об атаке дронов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ВСУ предприняли две попытки атаковать Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, с помощью дронов, обошлось без пострадавших, сообщил в пятницу глава администрации города Максим Пухов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в результате атаки повреждены дорожное полотно на въезде в город и крыша одного из домов. По словам Пухова, все городские службы функционируют в штатном режиме.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 21 мая - несколько дронов атаковали кровлю корпуса учебно-тренировочного центра ЗАЭС.