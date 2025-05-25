На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ
Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в очередной раз прошла на Запорожской АЭС, сообщили в воскресенье представители станции.
"На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.
Ротация специалистов прошла в 27-й раз начиная с 1 сентября 2022 года. В состав 28-й команды входят три эксперта. "Их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - пояснили на ЗАЭС.
Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 1 марта.
Как заключили представители станции, "безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно".
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").