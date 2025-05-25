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На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей МАГАТЭ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в очередной раз прошла на Запорожской АЭС, сообщили в воскресенье представители станции.

"На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщается в телеграм-канале ЗАЭС.

В РоссииГлава МАГАТЭ отметил, что риск серьезных инцидентов на ЗАЭС сохраняетсяЧитать подробнее

Ротация специалистов прошла в 27-й раз начиная с 1 сентября 2022 года. В состав 28-й команды входят три эксперта. "Их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - пояснили на ЗАЭС.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 1 марта.

Как заключили представители станции, "безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
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