Поиск

Собор и несколько жилых домов повреждены в Тульской области после атак БПЛА

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях массовой атаки украинских беспилотников минувшей ночью.

"Тульская область ночью снова подверглась массированной воздушной атаке ВСУ. Всего с 22:08 24 мая до 08:00 25 мая подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Миляев отметил, что в Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки.

Жильцов поврежденных многоквартирных домов (МКД) разместили в гостинице.

В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.

По уточненной информации пострадавших нет, отметил губернатор.

Ранее в воскресенье Миляев сообщил в телеграм-канале, что в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, зафиксировано нарушение остекления трех МКД.

Тула Тульская область Дмитрий Миляев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Военные заявили о ночном массированном ударе по военным объектам Украины

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000

Военная операция на Украине

Российские войска оттесняют ВСУ от госграницы для создания "санитарной зоны"

Песков сообщил, что готовятся переговоры президента РФ с лидером Йемена

В России упрощают оформление билетов для инвалидов на поезда дальнего следования

В Думе подготовят проект закона об обязательном изображении культовых зданий с религиозными символами

В Думе подготовят проект закона об обязательном изображении культовых зданий с религиозными символами

Землетрясение произошло на Алтае

Землетрясение произошло на Алтае

БПЛА упал во дворе жилого дома в Туле

Отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву

Аэропорт Внуково временно не обсуживает рейсы

Аэропорт Внуково временно не обсуживает рейсы
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6421 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2270 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });