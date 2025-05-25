Собор и несколько жилых домов повреждены в Тульской области после атак БПЛА

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях массовой атаки украинских беспилотников минувшей ночью.

"Тульская область ночью снова подверглась массированной воздушной атаке ВСУ. Всего с 22:08 24 мая до 08:00 25 мая подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Миляев отметил, что в Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки.

Жильцов поврежденных многоквартирных домов (МКД) разместили в гостинице.

В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.

По уточненной информации пострадавших нет, отметил губернатор.

Ранее в воскресенье Миляев сообщил в телеграм-канале, что в Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома, зафиксировано нарушение остекления трех МКД.