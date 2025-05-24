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СКР выясняет обстоятельства атаки БПЛА на Тульскую область с тремя пострадавшими

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет России устанавливает причастных к атаке украинских БПЛА в Тульской области, в результате которой был поврежден газопровод, пострадали три человека, сообщает следственное управление по региону в субботу.

"Следственный комитет Российской Федерации установит детали произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после атаки был поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Пострадали три человека, двое госпитализированы.

Кроме того, при падении обломков беспилотника были повреждены шесть частных домовладений.

Ранее также сообщалось о повреждении емкости с кислотой на одном из предприятий в результате атаки БПЛА. Эвакуация жителей не проводилась. Пробы показали, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.

Следственный комитет Тульская область
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