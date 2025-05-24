В Тульской области в результате атаки БПЛА повреждены газопровод и частные дома

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о последствиях воздушной атаки со стороны ВСУ утром в субботу.

"Поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется", - написал Миляев в своём телеграм-канале.

Он отметил, что пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте.

Кроме того, при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет.