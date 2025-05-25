ВСУ в день ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС обстреляли прилегающую к ней территорию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали территорию рядом с площадкой Запорожской АЭС из артиллерии во время проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ, сообщили в воскресенье представители станции.

"В день проведения ротации, ВСУ вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС (...) Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме и не превышает природных значений", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЗАЭС.

Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла ранее в воскресенье в 27-й раз, в состав миссии вошли три эксперта.

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация в районе Запорожской АЭС остается сложной, существует риск серьезных инцидентов.