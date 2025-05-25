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Российские корабли провели противолодочное учение на Балтике

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Экипажи малых противолодочных кораблей "Зеленодольск" и "Казанец" провели учение по поиску и уничтожению подлодки условного противника в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота в воскресенье.

"В ходе учения в заданном районе Балтийского моря малые противолодочные корабли осуществили совместный поиск подводной лодки, отработали приемы противолодочного маневрирования и слежения за подводной лодкой", - говорится в сообщении.

По словам военных, экипажи также выполнили торпедные стрельбы и отработали уничтожение надводных беспилотных катеров-камикадзе условного противника.

Как сказали в пресс-службе, "противодействие кораблям в учебных целях оказывала подводная лодка Балтийского флота".

Балтфлот также сообщил, что экипаж малого противолодочного корабля "Уренгой" провел учение по уничтожению подлодки "противника" с применением реактивной бомбовой установки РБУ-6000.

"Экипаж МПК выполнил комплекс практических стрельб из реактивной бомбометной установки РБУ-6000 по имитированной цели и отразил атаку надводных беспилотных катеров-камикадзе "противника", применяя зенитные артиллерийские комплексы АК-176 и АК-630", - сообщил флот.

Кроме того, экипажи вертолетов Ми-8 и самолетов-разведчиков Су-24МР выполнили учебно-тренировочные полеты над Балтикой и отработали задачи патрулирования, а также противодействия безэкипажным катерам условного противника.

"Экипажи вертолетов поэтапно отработали задачи группового поиска малоразмерных подвижных целей, а после обнаружения БЭК условного противника провели тренировки по подготовке выгодных позиции для стрельбы из крупнокалиберных пулеметов", - сообщили военные.

Балтфлот Балтийский флот Балтийское море Казанец Зеленодольск Ми-8 Су-24
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