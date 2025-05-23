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Французский корабль будет наблюдать за ВМС и грузовым сообщением РФ в Балтийском море

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome прибыл в Балтийское море для наблюдения за ВМС и грузовым сообщением России, сообщают в пятницу эстонские СМИ.

"Прибывший в Балтийское море французский военный разведывательный корабль Dupuy de Lome приступил к выполнению своей первой миссии, направленной на наблюдение за ВМФ России и особенно за ее теневым флотом", - отмечают они.

Сообщается, что 21 мая корабль приступил к патрулированию важнейших судоходных путей.

Прибытие французского разведывательного корабля в Балтийское море визуально подтвердил финский обозреватель Тони Миккола, который сфотографировал Dupuy de Lome 20 мая в порту Хельсинки.

Франция РФ Балтийское море
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