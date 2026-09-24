Белгородцам и курянам на компенсации за разрушенное жилье выделят еще 2,5 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно выделит более двух с половиной миллиардов рублей для помощи гражданам, чьи дома или квартиры были разрушены в Белгородской и Курской областях, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Конечно, ключевое место занимает адресная помощь нашим гражданам. Дополнительно выделим свыше двух с половиной миллиардов рублей тем, чьи дома или квартиры в Белгородской и Курской областях были разрушены," - заявил он.

По его словам, в правительстве рассчитывают, что это решение позволит людям быстрее наладить свой быт и домашнее хозяйство.