Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" пройдет в заочной форме

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" пройдет в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня, сказано в сущфакте компании по итогам заседания совета директоров.

Реестр для участия в собрании закрывается 6 июня.

Повестка собрания, как и рекомендация совета директоров по дивидендам, пока не публиковались.

В заочной форме годовое собрание акционеров "Аэрофлота" будет проводиться уже шестой год подряд.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.

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