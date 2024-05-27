Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 24 мая рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год.

"Рекомендовать очередному годовому общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" по результатам 2023 отчетного года дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении компании по итогам заседания совета.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату от 25% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. 2023 год группа завершила с консолидированным чистым убытком в 14 млрд руб., убыток по РСБУ составил 29,5 млрд руб.

В последний раз "Аэрофлот" выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО. Возвращение к дивидендам возможно после выхода компании на устойчивую чистую прибыль, сообщал в начале этого года директор по связям с инвесторами и рынкам капитала "Аэрофлота" Андрей Напольнов.

"Изначально мы должны вернуться к органической прибыли, без переоценок, без единоразовых эффектов - то есть к прибыли, из которой можно платить дивиденды, когда это не наносит ущерб компании, - говорил он. - Ведь является ли интересом акционера дивиденды ради дивидендов, когда это ухудшит кредитный профиль компании или подорвет ее финансовую стабильность? Очевидным образом нет. Поэтому сначала - выход на устойчивую чистую прибыль".

Рекомендацию совета должны утвердить акционеры компании на годовом собрании. Оно назначено на 28 июня в форме заочного голосования. До этой даты принимаются бюллетени для голосования. Реестр для участия закрывается 4 июня. Повестка собрания - стандартная.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.