Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды-2024 в 5,27 рубля на акцию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2024 год в размере 5,27 рубля на одну акцию.

"Годовое общее собрание акционеров одобрило выплату дивидендов по результатам 2024 финансового года. Размер дивидендов - 5,27 рубля на одну обыкновенную именную акцию", - сказано в пресс-релизе компании.

Как сообщалось, всего на дивиденды будет направлено 20,952 млрд рублей, что составляет около 95% от прошлогодней чистой прибыли "Аэрофлота" по РСБУ (достигла почти 22 млрд рублей). Остальные 993 млн рублей пойдут на формирование резервного фонда.

Реестр для получения дивидендов закрывается 18 июля, выплаты должны быть произведены до 21 августа. Держатели акций "Аэрофлота" получат дивиденды впервые с 2019 года.

Обновленная в марте дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает единый для госкомпаний подход к выплате 50% от скорректированной прибыли по МСФО. Этот показатель группы за 2024 год составил 64,2 млрд рублей. При этом по российскому законодательству размер выплаты ограничен прибылью по РСБУ "с учетом незначительных отчислений для увеличения размера резервного фонда", отмечали в "Аэрофлоте".

Совет директоров

Акционеры также утвердили совет директоров "Аэрофлота". В пресс-релизе и сущфакте компании его состав не раскрывается. Согласно материалам к собранию, в совет были номинированы 12 человек на такое же количество мест. Пополнить его должен был глава Минтранса Роман Старовойт. Также в него впервые должен был войти гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха - ранее интересы ОАК в совете директоров "Аэрофлота" представлял прежний глава холдинга Юрий Слюсарь.

Остальные фигурировавшие в списке для голосования претенденты - действующие члены совета: это зампред правительства Виталий Савельев (в прежнем составе возглавлял совет), гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минфина Алексей Моисеев, спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, директор направления "Технологии" АСИ Дмитрий Песков, заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Также в списке кандидатов вновь оказались выдвигавшиеся ранее в качестве независимых директоров глава "Авиакапитал-Сервиса" (лизинговая "дочка" "Ростеха") Роман Пахомов, ректор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Прокофьев и финансист Игорь Каменской, известный по работе в "Ренессанс Капитале". Нынешняя должность Каменского, согласно материалам - советник аппарата управления ООО "СИБУР" (это управляющая компания "СИБУР Холдинга", ее руководителем является Михаил Карисалов). Каменской также является вице-президентом и советником президента Российского футбольного союза Александра Дюкова, до "Газпром нефти" руководившего "СИБУРом".

Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" состоялось 30 июня в заочной форме.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций компании, 1,2% составляют квазиказначейские бумаги, 0,0001% - у менеджмента, 25% находятся в свободном обращении.