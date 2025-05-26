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Мединский встретился с главой МИД Турции в Москве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Москве с помощником президента России Владимиром Мединским в рамках своего двухдневного визита в российскую столицу, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на МИД республики.

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

"Мединский и Фидан провели встречу в понедельник в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что турецкий министр должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, также его должен принять президент РФ Владимир Путин.

МИД Владимир Мединский Хакан Фидан Турция
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