Мединский встретился с главой МИД Турции в Москве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Москве с помощником президента России Владимиром Мединским в рамках своего двухдневного визита в российскую столицу, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на МИД республики.

Эту информацию подтвердил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки встречи.

"Мединский и Фидан провели встречу в понедельник в Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что турецкий министр должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, также его должен принять президент РФ Владимир Путин.