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Главы МИД России и Турции проведут в Москве переговоры

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит 25-27 мая с рабочим визитом Москву по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщает в воскресенье российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

Согласно сообщению, в ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море.

МИД РФ отмечает, что "Россия и Турция вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии". Министры "сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло", говорится в сообщении.

Как информирует МИД, "настроены продолжать межведомственные контакты с турецкими коллегами по Ливии", на ливийском направлении сотрудничества "накоплен хороший опыт".

"Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3". Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации", - сообщает также российское ведомство.

По его данным, отдельной темой переговоров станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество "в непростых условиях постоянного давления со стороны Запада". "Министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Обсудят содержательное наполнение 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечает МИД, "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".

На переговорах также будет уделено пристальное внимание обеспечению безопасности россиян на турецких курортах. Согласно сообщению, Турция остается одним из наиболее привлекательных туристических направлений для наших граждан. По итогам 2024 года россияне вновь заняли первое место по численности среди иностранных туристов. Страну посетили 6,7 млн российских граждан, что составило около 12,7% от общего турпотока.

Как подчеркивается в сообщении МИД РФ, "российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности".

МИД РФ Сергей Лавров Турция Хакан Фидан
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