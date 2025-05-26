Патрушев отнес к актам пиратства попытку ВМС Эстонии задержать судно с грузом РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал актом пиратства недавнюю попытку эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом.

Угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают, усиливается военно-морское присутствие сил альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике, констатировал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море.

"На этом фоне западниками фактически совершаются акты пиратства. Последним примером стала попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом", - сказал Патрушев.

13 мая эстонские ВМС при поддержке авиации НАТО попыталось задержать в Финском заливе судно Jaguar под флагом Габона, которое следовало в российский порт.