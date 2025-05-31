Посол РФ в Дании предостерег от создания препятствий судоходству на Балтике

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин предупредил о возможных последствиях в случае создания Данией и другими странами препятствий свободе судоходства в Балтийском море, в том числе в отношении танкеров с российской нефтью.

"Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - передает телеграм-канал посольства РФ в Дании ответы посла на вопросы телекомпании "ТВ 2".

Барбин подчеркнул, что "ключ к нормализации обстановки на Балтике - отказ Запада от курса на эскалацию напряженности и подготовку к прямой конфронтации с Россией".

"Пока этого не произойдет не следует ожидать спада напряженности в районе Балтийского моря, а заявления стран Евросоюза и НАТО о якобы их заботе за безопасность морской среды будут оставаться беззастенчивым лицемерием", - отметил посол.

По его словам, "Россия исходит из того, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании".

"Введение каких-либо дискриминационных и односторонних ограничений вразрез с международным правом подтолкнет мир еще ближе к неконтролируемому развитию событий", - подчеркнул Барбин.