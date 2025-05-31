Поиск

Посол РФ в Дании предостерег от создания препятствий судоходству на Балтике

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин предупредил о возможных последствиях в случае создания Данией и другими странами препятствий свободе судоходства в Балтийском море, в том числе в отношении танкеров с российской нефтью.

"Любые начинания по нанесению ущерба интересам России встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться", - передает телеграм-канал посольства РФ в Дании ответы посла на вопросы телекомпании "ТВ 2".

В РоссииРФ будет при необходимости реагировать на злоупотребления кораблей НАТО на БалтикеЧитать подробнее

Барбин подчеркнул, что "ключ к нормализации обстановки на Балтике - отказ Запада от курса на эскалацию напряженности и подготовку к прямой конфронтации с Россией".

"Пока этого не произойдет не следует ожидать спада напряженности в районе Балтийского моря, а заявления стран Евросоюза и НАТО о якобы их заботе за безопасность морской среды будут оставаться беззастенчивым лицемерием", - отметил посол.

По его словам, "Россия исходит из того, что свобода судоходства и беспрепятственный проход судов через Балтийские (Датские) проливы гарантированы действующими нормами международного права и соответствующими юридическими обязательствами Дании".

"Введение каких-либо дискриминационных и односторонних ограничений вразрез с международным правом подтолкнет мир еще ближе к неконтролируемому развитию событий", - подчеркнул Барбин.

Балтика Балтийское море Дания Владимир Барбин посольство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что система ПРО "Золотой купол" США не может быть создана за 3 года

Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли

Самый крупный в 2025 году выброс массы произошел на Солнце в направлении Земли

Что случилось этой ночью: суббота, 31 мая

Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров перед саммитом G7

Япония и США договорились о проведении дополнительных раундов переговоров перед саммитом G7

Трамп объявил о планах повысить пошлины на импорт стали в США до 50%

Трамп объявил о планах повысить пошлины на импорт стали в США до 50%

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Ракета SpaceX вывела на орбиту спутник глобального позиционирования ВВС США

Что произошло за день: пятница, 30 мая

США и КНР пытаются организовать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

США и КНР пытаются организовать телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина

SEC отозвала иск против криптобиржи Binance и ее основателя

Военная операция на Украине

Киев в своем меморандуме предлагает перемирие и его мониторинг международными партнерами

Киев в своем меморандуме предлагает перемирие и его мониторинг международными партнерами
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2279 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });