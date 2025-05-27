Покупателей энергетиков онлайн или в автоматах обяжут подтверждать возраст в ГИС ЕБС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило законопроект, в соответствии с которым биометрия станет единственным способом подтвердить совершеннолетие покупателя при продаже безалкогольных тонизирующих напитков (БТН), в том числе энергетиков, дистанционно или через вендинговые автоматы.

Законопроект, меняющий закон от 8 августа 2024 года №304-ФЗ "О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним и о внесении изменения в статью 44 ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 25 июня.

"В целях обеспечения охраны здоровья несовершеннолетних законопроектом предлагается установить обязанность продавцов БТН при их дистанционной продаже и продаже с использованием торговых (вендинговых) автоматов подтверждать совершеннолетие покупателя с использованием единой биометрической системы (далее - ЕБС). Предлагаемая новация направлена на обеспечение соблюдения запрета на дистанционную продажу БТН несовершеннолетним, установленного Федеральным законом № 304-ФЗ", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Применение ГИС ЕБС в качестве единственного способа установления возраста обусловлено снижением риска передачи товара лицу отличному от покупателя благодаря высокому уровню достоверности при идентификации и (или) аутентификации, в том числе технологии Liveness, которая позволяет детектировать подделку биометрических данных в цифровом канале", - сказано в записке.

По мнению авторов законопроекта, реализация положений законопроекта не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, не потребует дополнительных бюджетных расходов.

Законопроект подготовлен по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко "в целях установления механизма предотвращения продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) лицам, не достигшим совершеннолетия при дистанционной продаже и продаже с использованием торговых (вендинговых) автоматов", сказано в пояснительно записке.