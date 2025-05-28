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Минцифры опровергло планы ввести обязательную биометрию для "Госуслуг"

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Минцифры опровергло информацию о том, что регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС) планируется сделать обязательной для доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги").

"Распространившаяся в сети информация о том, что для доступа к "Госуслугам" будет обязательна регистрация биометрии в Единой биометрической системе - фейк. Таких планов у министерства нет", - заявила пресс-служба ведомства.

В думском комитете по информационной политике глава министерства Максут Шадаев заявил, что для борьбы со случаями передачи кода для доступа к "Госуслугам" мошенникам Минцифры рассматривает возможность изменить действующую схему смены пароля.

"Восстановить доступ к свой учетной записи в приоритетном порядке можно будет при очном обращении в МФЦ. Также в случае согласия пользователя можно использовать банковские или другие доверенные приложения. Пользователи "Госуслуг", зарегистрированные в ЕБС, смогут по своему желанию менять пароль на Госуслугах после биометрической идентификации", - пояснили в пресс-службе министерства.

Минцифры Максут Шадаев МФЦ Госуслуги
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