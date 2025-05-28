Российская академия наук: качественное изменение задач!

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве открылось Общее собрание Российской академии наук. Оно посвящено участию Академии в технологическом развитии страны. Кроме того, на общем собрании предстоит избрать новых членов Российской академии. Последние выборы были в 2022 году.

Сообщает наш политический обозреватель Вячеслав Терехов.

Ключевой задачей по-прежнему остается экспертиза.

Корр.: В отчетном докладе президент РАН академик Геннадий Красников отметил, что одной из ключевых задач в работе Академии, по- прежнему остается экспертная деятельность. Причем, количество экспертиз, подчеркнул он, продолжает расти и в прошлом году оно увеличилось до 87 тыс. В этой деятельности задействовано порядка шести тысяч человек, в том числе 1130 академиков и членов-корреспондентов.

Но есть в этой работе изменения не только количественные, но качественные. О более внимательном отношении к экспертизе, говорит, в частности, тот факт, что если в 2022 году "отрицательных заключений Академия давала всего один процент от представленных на контроль, то в прошлом году их было уже двенадцать процентов".

Но не только в этом изменения.

Красников: Расширится и тематика экспертизы, в частности, сегодня РАН проводит экспертизу национальных проектов технологического лидерства, а также дорожных карт высокотехнологичных направлений и программ научно-технологческого развития регионов. Была приведена экспертиза высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, влияния на озеро Байкал строительства каскада ГЭС на реке Селенга с монгольской стороны и многие другие.

Корр.: Коснулась экспертиза и школьных учебников. В частности, РАН участвовала в подготовке "новых единых государственных учебников по естественно научным предметам для основного общего и среднего образования".

От экспертизы к формированию госзаданий.

Корр.: В последние годы в выступлениях членов Академии и в СМИ часто подвергался критике тот факт, что Академия сосредотачивает свое внимание на проведении экспертизы, в результате чего мимо проходила разработка госзаданий, что, безусловно, негативно сказывалось, по их мнению, на качестве самого задания.

Президент РАН в своем докладе не обошел вниманием и эту проблему, сообщив, что теперь Академия переходит от "экспертизы к формированию госзаданий". При чем, тот факт, что при разработке государственных заданий предложения научных советов должны обязательно учитываться, явно говорит о том, что эта работа будет отнюдь не формальной!

Много "копий" в своей время было "поломано" из-за того, что руководителей научных институтов назначали и снимали с работы без ведома РАН. Сейчас положение изменилось.

Красников: Если раньше РАН участвовала всего лишь в согласовании кандидатур руководителей институтов, экспертиз и тематик госзаданий, то теперь после поручения президента РФ от 6 мая 2024 года расширено само понятие научно-методического руководства РАН. В задачи Академии теперь входит утверждение программ научных исследований научным учреждениям и мониторинг их реализации, анализ публикационной деятельности и востребованность работ. Теперь реорганизация или ликвидация научных учреждений возможна только по согласованию с РАН. По согласованию также производится снятие и назначение исполняющих обязанности руководителей научных учреждений. Кроме того, РАН перешли полномочия комиссии по кадровым вопросам Совета при президенте РФ.

Научный космос

Корр.: Большое внимание в докладе уделяется участию Академии в развитии космической отрасли. Президент РАН перечислил предлагаемые проекты в области астрономии, исследовании планет, солнечно-земной физики. В частности, планируется создание космической обсерватории "Спектр-УФ", который заменит телескоп "Хабл".

Разрабатывается также проект "Миллиметрон" - десятиметровый охлаждаемый телескоп для изучения структур сверхмассивных черных дыр, а также для поиска воды и сложных органических соединений. Интересен создаваемый проект полностью автономной системы космической навигации по рентгеновским пульсарам.

Но не только этим ограничивается участие Академии в исследовании космоса. Важная работа предстоит и в области исследования планет. Так например, есть проекты комплексного исследования Венеры, проекты, связанные с изучением солнечно-земных связей, от которых зависит точность прогноза космической погоды.

Красников: Нам необходимы собственные средства наблюдения и свои исследования. Этому будут посвящены проекты "Резонанс" и "Арка", которые будут изучать магнитосферу Земли и Солнечную корону. В плане стоит запуск двух аппаратов – "Бион-М". Они необходимы для более детального изучения влияния космического полета на человеческий организм. Это позволит подготовиться к работе на новой российской орбитальной станции на полярных орбитах, а в дальнейшем к пребыванию человека на Луне и Марсе.

Корр.: Далее президент остановился на российской лунной программе. Он отметил, что в истории освоения Луны наша страна была в свое время лидером.

Красников: Сегодня программа включает семь лунных миссий с различными научными задачами. На первом этапе исследований предполагается исследовать Луну с помощью автоматических комплексов. В частности, планируется отправить луноходы для изучения местности и подготовки размещения будущей станции. Реализация всей программы даст возможность России сформировать задел для дальнейшего освоения Луны. Финансирование этой программы началось уже в этом году.

Финансирование науки

Корр.: Естественно, Президент РАН в докладе остановился и на такой всегда бурно обсуждаемой проблеме, как финансирование науки.

Красников: Что касается финансирования науки, то рекомендация Академии наук остается прежней – увеличить финансирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе к 2028 году до 0,4 процента ВВП. В дальнейшем предлагается нарастить финансирование до уровня сопоставимого с показателями стран лидеров научно-технологического развития.

Корр.: Президент РАН большое внимание уделил социальным вопросам, а также правовой помощи членам российской академии и международной деятельности РАН.

Говоря о международной деятельности, он подчеркнул, что совместно с МИД России Академия продолжает развивать научную дипломатию. Она остается участницей свыше 40 международных организаций, а между российской и зарубежными академиями действуют 22 соглашения о сотрудничестве.

Корр.: Президент РАН естественно не мог не затронуть тему роли Академии в обеспечении обоноспособности страны. В настоящее время, сказал он, в реализации соответствующей программы участвуют 93 организации.