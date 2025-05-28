РАН предложила увеличить финансирование фундаментальной науки к 2028 году до 0,4% ВВП

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук предлагает правительству увеличить финансирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе к 2028 году до 0,4% ВВП, сообщил на общем собрании РАН ее президент Геннадий Красников.

"Достаточное финансирование фундаментальной науки - это важнейшие условия обеспечения национальной безопасности. Наша рекомендация в этой связи остается прежней. Академия наук предлагает правительству увеличить финансирование фундаментальной науки в среднесрочной перспективе к 2028 году до 0,4% ВВП", - сказал он.

Согласно представленной им таблице, рекомендации по объему бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований на 2026 год составляют 553 млрд рублей, в 2027 году - 795 млрд рублей, в 2028 году - 1 трлн 11 млрд рублей.

Он отметил, что "это среднее значение расходов на фундаментальные научные исследования среди развитых стран и крупнейших стран с формирующимися рынками".

"В дальнейшем предлагается нарастить финансирование до уровня, сопоставимого с показателями стран-лидеров научно-технологического развития. Размер этих средств обсуждался и был утвержден на заседании президиума и считаю, что такой подход надо поддержать", - добавил Красников.