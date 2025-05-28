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Оперштаб создан в иркутском Байкальске после убийства четверых подростков

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Оперативный штаб создан в Байкальске Иркутской области после убийства четверых подростков и ранении еще четырех, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в среду.

"По моему поручению в Байкальске создан оперативный штаб. Для работы на месте выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова", - написал глава региона.

Он добавил, что с командой психологов на место отправились также глава минздрава Андрей Модестов, глава минобра Максим Парфенов, глава минсоцразвития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.

"Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь", - пообещал Кобзев.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами.

По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медучреждение.

Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в пожаре.

Иркутская область Игорь Кобзев Андрей Модестов Владимир Родионов
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