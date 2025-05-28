Один из раненых в Приангарье подростков находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Состояние одного из четверых раненых в Байкальске Иркутской области подростков оценивается как крайне тяжелое, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в среду.

"Раненых ребят госпитализировали. 14-летний подросток с ранениями шеи находится в крайне тяжелом состоянии", - написал глава региона.

Он добавил, что, по предварительной информации главы Байкальска Василия Темгеневского, ребята с разрешения родителей компанией отмечали день рождения в садовом товариществе. В какой-то момент один из участников достал нож и начал нападать на подростков.

"Какие-то выводы делать пока рано. Предварительно, ни один из подростков не состоял на учете в КДН", - сообщил Кобзев.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте работают следователи и криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами.

По данным следствия, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с различными травмами в медучреждение.

Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в пожаре.