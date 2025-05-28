В июне выбор решений Банка России по ставке и сигналу будет шире, чем в апреле

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Банк России перед июньским заседанием совета директоров рассмотрит новые данные, варианты решения по ключевой ставке и сигналу будут более разнообразными, чем в апреле, заявил зампред Банка России Филипп Габуния на пресс-конференции, посвященной публикации обзора финансовой стабильности.

"В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные, вновь поступившие. Сегодня ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразными, чем в апреле. Но обо всем этом вам расскажет в следующую пятницу Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина)", - заявил Габуния.

Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 6 июня.

На апрельском заседании у членов совета, как сообщал ЦБ, был широкий консенсус по решению о самой ставке (оставить ее неизменной), фактически дискуссия шла только о сигнале. Звучали голоса в пользу умеренно жесткого сигнала, однако большинство участников посчитали, что можно перейти к нейтральному.