ЦБ в апреле указал на длительность жесткой ДКП, чтобы не создавать избыточных ожиданий

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Участники заседания совета директоров Банка России, который 25 апреля решил сохранить ключевую ставку неизменной, в ходе обсуждения рассматривали вариант сохранения "ястребиного" сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики, но выбрали отказ от него в пользу нейтрального, при этом добавили формулировку о продолжительной жесткости ДКП, чтобы не создать у рынка избыточных ожиданий.

В заявлении по итогам мартовского заседания ЦБ, оставив ставку неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей ДКП. Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели. В апрельском заявлении ЦБ констатировал, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, но остается высоким, и обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий". При этом ЦБ добавил, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году, а это означает "продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики".

В традиционном резюме по итогам обсуждения, которое ЦБ опубликовал 12 мая, раскрыты детали дискуссии о сигнале.

Аргументы за нейтральность и за жесткость

По итогам анализа новых данных и с учетом обновленных прогнозных расчетов участники обсуждения пришли к "широкому консенсусу" относительно сохранения ключевой ставки в апреле, констатирует ЦБ. Основные аргументы были следующими: эффекты жестких денежно-кредитных условий все больше проявляются в динамике спроса и цен; текущее инфляционное давление продолжает снижаться, в том числе в устойчивой части. "Появляется все больше свидетельств того, что в первом квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал уменьшаться", - отмечено в резюме.

"В то же время на текущем этапе оправдана осторожность в оценке устойчивости и скорости дезинфляционных тенденций. Замедление инфляции и экономического роста происходит неоднородно. Внутренний спрос пока остается высоким. Велика неопределенность дальнейшего развития ситуации, особенно в части внешних условий. Необходимо поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, чтобы происходящие в экономике процессы стали устойчивыми: положительный разрыв выпуска продолжил уменьшаться, обеспечивая дальнейшее замедление инфляции и ее возвращение к цели в 2026 году", - говорится в документе.

Как и в марте, дискуссия среди участников была вокруг того, какой сигнал следует дать на ближайшие заседания. "Участники, которые высказывались в пользу умеренно жесткого сигнала, большее значение придавали тому факту, что баланс рисков для прогноза по инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Обеспокоенность вызывает изменение внешних условий и их влияние на экономику, динамику курса и бюджетные доходы. Инфляционные ожидания остаются повышенными, их снижение приостановилось. Чтобы обеспечить инфляцию 4% в 2026 году, может потребоваться дополнительное увеличение ключевой ставки. Смягчение тональности сигнала, напротив, может привести к формированию у участников рынка ожиданий быстрого снижения ключевой ставки в будущем и смягчению ценовых денежно-кредитных условий", - приводит ЦБ аргументы "ястребов".

"Однако большинство участников посчитали, что можно перейти к нейтральному сигналу. По сравнению с мартовским заседанием сейчас появилось больше свидетельств того, что дезинфляционные тенденции в экономике нарастают. Кроме того, несколько снизилось беспокойство относительно ряда факторов, которые отмечались на заседании в марте. Бюджетные расходы вернулись к сезонной норме, но кредитная активность при этом по-прежнему сдержанная. Рубль оставался крепким, несмотря на более осторожные настроения участников рынка в отношении перспектив снижения геополитической напряженности. В курсовой динамике более выраженно стали проявляться эффекты жесткой денежно-кредитной политики", - сказано в резюме.

Участники отметили, что, хотя вероятность повышения ключевой ставки сохраняется, она снизилась по сравнению с мартом. Нейтральный сигнал предполагает как сохранение, так и снижение или повышение ключевой ставки. "При этом участники согласились, что нейтральный сигнал должен быть дополнен указанием на продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Это уменьшит риски неверной интерпретации смягчения сигнала как намерения более быстро снижать ключевую ставку в будущем", - отмечает ЦБ.

Для оценки жесткости денежно-кредитных условий важны не столько номинальные показатели, сколько реальные, говорится в резюме. "Если инфляционные ожидания будут снижаться, то жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении будет расти при сохранении того же уровня ключевой ставки. Таким образом, продолжительный период жестких денежно-кредитных условий не означает, что ключевая ставка будет неизменной долгое время. Необходимая жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении может быть обеспечена и при снижении уровня ключевой ставки, если инфляционные ожидания также снижаются", - развил ЦБ в резюме тезис, озвученный на пресс-конференции в день совета директоров председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной.