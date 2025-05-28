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Кремль отметил, что рассматривает Стамбул как место для продолжения переговоров с Киевом

Кремль отметил, что рассматривает Стамбул как место для продолжения переговоров с Киевом
Фото: Ozgun Tiran/Anadolu via Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Стамбул в том числе рассматривается в качестве площадки для продолжения переговоров России и Украины, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, конечно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Реагируя на уточнение о том, какие площадки являются предпочтительными для России, он сказал: "Как минимум та, в которой был первый раунд. А остальное – это предмет уже взаимных договоренностей".


Дмитрий Песков Стамбул Турция Украина
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