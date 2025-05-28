Кремль отметил, что прогресс в Стамбуле был достигнут, в том числе, благодаря Трампу

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле, был осуществлен, в том числе, благодаря посредническим усилиям США и личному участию президента Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прогресс был достигнут, в том числе, благодаря посредническим усилиям США и президента Дональда Трампа лично, в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле "1000 на 1000". Это очень важно", - сказал Песков журналистам в среду.

"Работа продолжается. Скоро стороны обменяются проектами меморандумов (по урегулированию - ИФ), и будем готовиться к следующему раунду (переговоров - ИФ)", - добавил пресс-секретарь президента.

Отрывок интервью журналистам опубликовал телеграм-канал "Известий".



