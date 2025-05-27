Поиск

Лавров заявил, что видит Стамбул площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции.

"Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, – в Стамбуле очень хорошо", - сказал он на совместной пресс-конференции в Москве с турецким коллегой, отвечая на вопрос о возможном месте проведения второго раунд переговоров.

В миреПрезидент Финляндии заявил, что РФ и Украина могут провести переговоры в ВатиканеЧитать подробнее

Со своей стороны глава МИД Турции Хакан Фидан отметил: "Мы всегда готовы предоставить площадку, всегда говорили об этом. Считаем это своей обязанностью для обеспечения мира на планете".

Ранее глава МИД РФ высказал скептическое отношение к возможности проведения российско-украинских переговоров на территории Ватикана.

"Там фантазируют многие люди, когда, где она (встреча представителей России и Украины - ИФ) состоится. Нет у нас никаких сейчас идей, но скажу честно, (...) чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Немножко это не элегантно, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин (конфликта - ИФ)", - сказал Лавров, выступая на конференции высокого уровня под эгидой Дипломатической академии МИД России "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".

МИД РФ Сергей Лавров Хакан Фидан Турция Стамбул Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония утратила статус крупнейшего мирового кредитора впервые за 34 года

Суд Франции смягчил приговор одному из напавших на Генконсульство РФ в Марселе

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад

Мерц пояснил, что ограничения по дальнобойности оружия для Украины сняли месяцы назад

Российские военные уничтожили в Киевской области позицию комплекса ПВО Patriot

Европа продолжает работать над планом по отправке военных на Украину

Европа продолжает работать над планом по отправке военных на Украину

В США заявили, что решат вопрос с санкциями против РФ, изучив ее предложения по Украине

В Турции заявили, что Анкара готова продолжить играть роль посредника в урегулировании на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 27 мая

Трамп может ввести санкции против России на этой неделе

Трамп может ввести санкции против России на этой неделе

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле

Почти 50 человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Ливерпуле
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6437 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2272 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });