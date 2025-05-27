Лавров заявил, что видит Стамбул площадкой для второго раунда переговоров РФ и Украины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для проведения второго раунда российско-украинских переговоров вновь обратился бы к Турции.

"Что касается переговоров России и Украины, если вы спросите меня, я бы снова обратился к нашим турецким друзьям, – в Стамбуле очень хорошо", - сказал он на совместной пресс-конференции в Москве с турецким коллегой, отвечая на вопрос о возможном месте проведения второго раунд переговоров.

Со своей стороны глава МИД Турции Хакан Фидан отметил: "Мы всегда готовы предоставить площадку, всегда говорили об этом. Считаем это своей обязанностью для обеспечения мира на планете".

Ранее глава МИД РФ высказал скептическое отношение к возможности проведения российско-украинских переговоров на территории Ватикана.

"Там фантазируют многие люди, когда, где она (встреча представителей России и Украины - ИФ) состоится. Нет у нас никаких сейчас идей, но скажу честно, (...) чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров. Немножко это не элегантно, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин (конфликта - ИФ)", - сказал Лавров, выступая на конференции высокого уровня под эгидой Дипломатической академии МИД России "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов".