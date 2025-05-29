Поиск

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Шойгу заявил, что Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки. И теперь российско-украинских переговоров", - сказал Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.

Он поблагодарил руководство Турецкой Республики за предоставление стамбульской площадки для проведения российско-украинских переговоров.

В РоссииКремль отметил, что рассматривает Стамбул как место для продолжения переговоров с КиевомКремль отметил, что рассматривает Стамбул как место для продолжения переговоров с КиевомЧитать подробнее

"Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил Мемиша за участие в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, уточнив, что это его первый приезд в Москву. По оценке Шойгу, "российско-турецкий политический диалог активно развивается по всем направлениям".

"С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях", - констатировал секретарь Совбеза РФ.

По мнению Шойгу, результативность двустороннего взаимодействия "во многом обусловлена интенсивностью доверительного диалога лидеров двух стран, президенты (РФ Владимир) Путин и (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган регулярно общаются по телефону".

Секретарь Совбеза РФ напомнил, что "очередной обстоятельный разговор между лидерами состоялся 11 мая".

Сергей Шойгу РФ Стамбул Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Шадаев заявил, что в РФ более 1 млн айтишников, но потребность в IT-кадрах остаётся

Глава Минцифры заявил о сверхконкурентном преимуществе РФ в кибербезопасности

Минцифры выработает единую политику по VPN-сервисам в России

Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами

Во Владивостоке удалось нормализовать ситуацию с китайскими туристическими автобусами

Шадаев допустил ограничение зарубежных облачных сервисов со зрелыми аналогами в РФ

При взрыве в Ставрополе погибли ветеран СВО и его знакомый

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес семьи Мединского

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об угрозах в адрес семьи Мединского

В Ставрополе в результате взрыва погибли два человека

Утвержден список компаний непрерывного цикла с приоритетом очередности в ж/д перевозках

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2273 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6442 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе408 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });