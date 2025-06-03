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Володин призвал Минобрнауки не допускать организацию незаконной миграции в вузах

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Министерству науки и высшего образования было бы правильно дать оценку действиям руководства российских вузов в связи с уже вторым случаем задержания в структурных подразделениях подозреваемых в организации незаконной миграции.

"Учитывая, что это уже не первый случай, когда структурные подразделения вузов оказываются замешаны в противоправной деятельности, Министерству науки и высшего образования правильно было бы дать оценку действиям руководства высших учебных заведений и принять меры по недопущению подобного", - написал Володин в Telegram.

Он отметил, что на прошлой неделе стало известно о задержании в Екатеринбурге девяти человек по подозрению в организации незаконной миграции, в их числе директор центра по приему экзаменов у иностранных граждан и лиц без гражданства Уральского федерального университета, а теперь стало известно еще о 17 задержанных.

По версии следствия, директор центра по тестированию мигрантов при Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) стал организатором преступного сообщества, участники которого подделывали результаты экзаменов иностранцев по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Володин отметил, что теперь им грозит не только до 15 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 УК), но и уголовное наказание за создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК).

Вячеслав Володин Минобрнауки РУДН
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