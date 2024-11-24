В Москве родители смогут наблюдать за новорожденными в отделении реанимации и патологии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Более десяти столичных больниц, роддомов и перинатальных центров открыли доступ родителям к круглосуточному видеонаблюдению за новорожденными, которые оказались в отделении реанимации и патологии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мамы могут подключить видеотрансляцию за кроваткой новорожденного ребенка, если он оказался в отделении реанимации и патологии. Такую возможность предоставят 12 столичных детских больниц, роддомов и перинатальных центров", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Собянин добавил, что круглосуточное видеонаблюдение за кроваткой ребенка доступно в электронной медкарте (ЭМК) на портале мэра и правительства Москвы и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Для подключения нужно обратиться к заведующему отделением или лечащему врачу, который принимает решение о старте трансляции, - отметил Собянин. - Также необходимо открыть доступ к ЭМК, если не сделали этого ранее".

Временный доступ к онлайн-видеотрансляции мамы смогут предоставлять любому члену семьи, уточнил мэр.