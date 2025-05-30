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Делегация РФ прибудет в Стамбул с меморандумом и другими предложениями о прекращении огня

О чьем-либо посредничестве на переговорах с Украиной 2 июня речи не идет, заявила Мария Захарова

Делегация РФ прибудет в Стамбул с меморандумом и другими предложениями о прекращении огня
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибудет в Стамбул для встречи с украинскими переговорщиками 2 июня с проектом меморандума и другими предложениями о прекращении огня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу.

При этом она пояснила, что "о турецком или чьем-либо еще посредничестве (на переговорах - ИФ) речи не идет".

Комментируя информацию о возможном прибытии в Стамбул представителей США, Великобритании, Германии и Франции, представитель МИД отметила, что РФ не видит "связи между перемещениями представителей указанных четырех государств и двусторонними российско-украинскими переговорами в Стамбуле".

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что российская сторона признательна "турецким друзьям за гостеприимство и создание ими как хозяевами переговорной площадки необходимых комфортных условий для работы".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся там же 16 мая.

Мария Захарова МИД РФ Стамбул Турция Украина
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