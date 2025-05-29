Песков назвал требование Киева немедленно передать ему проект меморандума неконструктивным

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неконструктивными требования МИД Украины немедленно передать российский проект меморандума по мирному урегулированию.

"Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждения этих проектов. Поэтому требовать немедленно - это все неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который потребовал от РФ немедленно передать меморандум.