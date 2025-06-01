Российская делегация вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация днем в воскресенье вылетела в Стамбул для участия в переговорах по Украине, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой переговоров.

"Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским вылетела в Стамбул днем в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что российская делегация будет готова начать переговоры утром 2 июня.