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В Ставрополе похоронили погибшего в результате взрыва ветерана СВО Гурциева

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Похороны погибшего 29 мая в результате взрыва вице-мэра Ставрополя, ветерана СВО Заура Гурциева, прошли в субботу, сообщил глава города Иван Ульянченко.

"Сегодня мы проводили в последний путь своего коллегу и товарища - Заура Александровича Гурциева. Его земной путь оборвался очень рано, к большому сожалению. Но он навсегда останется в наших сердцах. Вечная память!" - написал Ульянченко в своем телеграм-канале.

В РоссииПри взрыве в Ставрополе погибли ветеран СВО и его знакомыйЧитать подробнее

В четверг во дворе дома на улице Чехова в Ставрополе произошел взрыв, в результате которого погибли первый заместитель мэра города, ветеран СВО, участник программы "Время героев" Заур Гурциев и его 29-летний знакомый.

Возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывных устройств). В числе рассматриваемых версий преступления - террористический акт.

Гурциев был первым заместителем главы администрации Ставрополя с 23 сентября 2024 года.

Он родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени Буденного Минобороны в Петербурге. С 2007 года служил в Вооруженных Силах РФ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.

Ставрополь
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