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Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя Гурциева

Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя Гурциева
Место взрыва на улице Чехова в Ставрополе
Фото: Ирина Амбарцумян/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в виде ареста фигуранту уголовного дела о гибели в Ставрополе в результате взрыва вице-мэра города, ветерана специальной военной операции Заура Гурциева, сообщает пресс-служба суда.

"Обвиняемый в убийстве первого заместителя главы города Ставрополя заключен под стражу на 1 месяц и 24 суток, то есть до 29 июля", - говорится в сообщении.

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Ему инкриминируют п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой по предварительному сговору), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства).

По данным следствия, в ночь на 29 мая в ходе встречи Гурциева с его 29-летним знакомым возле многоэтажного жилого дома в Ставрополе произошло срабатывание самодельного взрывного устройства. В результате взрыва мужчины погибли.

В числе рассматриваемых версий преступления - террористический акт.

Гурциев был первым заместителем главы администрации Ставрополя с 23 сентября 2024 года.

Он родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи имени Буденного Минобороны в Петербурге. С 2007 года служил в Вооруженных силах РФ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.

Ставрополь
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