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При взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО

С сентября он был первым замглавы администрации города

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В результате ночного взрыва во дворе многоэтажного дома в Ставрополе погиб ветеран СВО Заур Гурциев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он отметил, что следователи рассматривают все версии, включая организацию теракта с участием ВСУ.

Губернатор добавил, что обстановка в городе остается спокойной, ситуация находится на контроле.

Как сказано на сайте администрации Ставрополя, Гурциев был первым заместителем главы администрации города с 23 сентября 2024 года. Он был кадровым офицером Министерства обороны, возглавлял Центр боевого управления авиацией.

В СКР ранее сообщили, что во дворе дома на улице Чехова нашли тела двух мужчин с повреждениями, характерными для воздействия взрывной волны. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух человек общеопасным способом и о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Глава города Иван Ульянченко сообщил, что взрывом повредило несколько припаркованных машин, а "видимых внешних повреждений жилого дома нет".

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, мужчины находились возле дома, у одного из них была граната, которая впоследствии взорвалась. Агентство пока не располагает комментариями по этому поводу из официальных источников.

Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году он окончил Военную академию связи имени Буденного Минобороны в Петербурге. С 2007 года служил в Вооруженных силах. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, медалью Суворова, медалью Жукова.

Владикавказ Петербург Минобороны Ставрополь Иван Ульянченко Владимир Владимиров Заур Гурциев
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