Правительство России обновило правила сдачи экзамена для мигрантов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило изменения в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев, сообщило в телеграм-канале Минобрнауки России.

Согласно изменениям, в частности, предусматривается ежемесячное обновление экзаменационных вариантов по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, отказ от размещения экзаменационных вариантов в открытом доступе.

Сегодня иностранные граждане, планирующие осуществлять трудовую деятельность в России, обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства. Сдать соответствующий экзамен можно во всех регионах страны на площадке одного из 92 уполномоченных госучреждений, перечень которых утвержден правительством РФ.