Мирный житель ранен в результате ночной атаки ВСУ на Липецкую область

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о пострадавшем мирном жителе Лебедянского района в результате ночной атаки ВСУ.

"27 беспилотников были сбиты ночью над Липецкой областью средствами ПВО. Жертв нет. Пострадал один человек в Лебедянском районе. Ранение легкое, угрозы жизни нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, осколками другого дрона посечены два дома, пострадало остекление.

"Одна семья временно переехала к родственникам, другую разместили в гостинице", - добавил Артамонов.

На местах падения беспилотников работают специалисты.