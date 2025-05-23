Девять человек находятся на стационарном лечении после атаки БПЛА в Ельце

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В больницах находятся девять пострадавших в результате падения беспилотника на жилой дом в Ельце, все - в состоянии средней степени тяжести, сообщили в Минздраве России.

"На стационарном лечении находятся девять пострадавших в результате атаки БПЛА украинских националистов на жилой дом в Ельце", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в пятницу.

Все пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести, они получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавили в министерстве.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее сообщил о восьми пострадавших из-за падения БПЛА, утечки опасных веществ после пожара нет.

Губернатор добавил, что обломки БПЛА также на крышу жилого дома.

Около 30 квартир были повреждены в результате атаки беспилотника на Елец, сообщила ранее пресс-служба правительства региона.