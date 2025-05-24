В Липецкой области отражают массированную атаку БПЛА
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Массированная атака дронов происходит в Липецкой области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце", - написал он в своем телеграм-канале.
Артамонов добавил, что беспилотники упали в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет.
В области в ночь на субботу была объявлена угроза атаки БПЛА.