В Липецкой области отражают массированную атаку БПЛА

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Массированная атака дронов происходит в Липецкой области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце", - написал он в своем телеграм-канале.

Артамонов добавил, что беспилотники упали в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет.

В области в ночь на субботу была объявлена угроза атаки БПЛА.